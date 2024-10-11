Врач рассказала про категорию россиян, которые уязвимы перед ревматоидным артритом

Это аутоиммунное заболевание, отметила специалист Воспаление суставов, или артрит, затрагивает миллионы людей в РФ, сообщила в интервью РИАМО врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук АО «Медицина» Наталья Степанова.
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