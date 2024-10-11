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Петербургский дневник

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Врач рассказала про категорию россиян, которые уязвимы перед ревматоидным артритом

Врач рассказала про категорию россиян, которые уязвимы перед ревматоидным артритом

Это аутоиммунное заболевание, отметила специалист Воспаление суставов, или артрит, затрагивает миллионы людей в РФ, сообщила в интервью РИАМО врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук АО «Медицина» Наталья Степанова.

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