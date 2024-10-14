Проект ´Выбор за нами´.

7 октября в рамках проекта правовой направленности ´Выбор за нами´ с родителями учащихся VII-IX классов проведён информ-дайджест ´Профилактика наркомании, насилия, жестокого обращения, буллинга, суицидального поведения среди несовершеннолетних´.
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