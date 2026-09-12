На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение

Украинские артисты внезапно захотели вернуться к российским зрителям и жирным гонорарам – и даже просятся назад.
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