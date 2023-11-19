Микки Маус празднует свой 95-й день рождения

Исполнилось 95 лет со дня телевизионного дебюта мультипликационного персонажа по имени Микки Маус. В этот день в 1928 году состоялась премьера "Пароходика Вилли" - первого озвученного анимационного фильма с участием нарисованной мышки и его подруги Минни Маус, сообщает портал BNN.