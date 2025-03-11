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"У неё было другое кодовое название": Комбриг "Зомби" раскрыл главный секрет операции "Труба"

"У неё было другое кодовое название": Комбриг "Зомби" раскрыл главный секрет операции "Труба"

Русским бойцам удалось совершить самую грандиозную операцию последнего времени, благодаря смекалке.Командир диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады "Восток" с позывным "Зомби" сейчас уже может приоткрыть тайну успеха операции "Труба".

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