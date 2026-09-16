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ИА Регнум

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Школьнице из Бугульмы занизили оценку за то, что она не использовала ИИ

Школьнице из Бугульмы занизили оценку за то, что она не использовала ИИ

Мать школьницы из Бугульмы рассказала ИА Регнум, что её дочери занизили оценку из-за того, что она не воспользовалась искусственным интеллектом при выполнении задания по русскому языку.

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