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Кабмин дает мощный толчок рынку жилья: 157 млрд рублей выделяется на ипотеку

Кабмин дает мощный толчок рынку жилья: 157 млрд рублей выделяется на ипотеку

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Правительство России выделит дополнительно 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой.

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