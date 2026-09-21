California drops charges against Stanford students over pro-Palestine protest

The California attorney general's office dropped felony charges Monday against five Stanford University students who took part in a protest against Israel's war on Gaza.
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