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California drops charges against Stanford students over pro-Palestine protest

The California attorney general's office dropped felony charges Monday against five Stanford University students who took part in a protest against Israel's war on Gaza.

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