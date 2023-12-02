Путин нанес удар по западным акционерам: Что означает создание Холдинга ВВСС для Пулково? Татьяна СергееваСтало известно, что президент России, Владимир Путин, подписал указ о создании холдинга «ВВСС» (Воздушные ворота Северной столицы) и изъятии прав управления аэропортом Пулково у иностранной компании.
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