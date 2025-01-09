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Квартира, дом, дача

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    Масло испортит любой точильный камень.Какие 4 тонкости ...
  • Владимир Аверков
    а зачем нужно,чтобы в процессе заточки лезвие ножа СКОЛЬЗИЛО???...ни разу не видел,чтобы точильный круг у мастера был...Какие 4 тонкости ...
  • Traveller
    Ну прямо лекция от проХвессора кислых щей! А просто почаще поелозить по точильному камню западло?Какие 4 тонкости ...

Какие 4 тонкости важно помнить перед началом заточки ножей

Какие 4 тонкости важно помнить перед началом заточки ножей

Заточка ножей только кажется простым мероприятием. Каждый, кто брал в руки абразив, знает, что процедура эта отнюдь не так проста.

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Комментарии
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Traveller
Ну прямо лекция от проХвессора кислых щей! А просто почаще поелозить по точильному камню западло?
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20 час.
Владимир Аверков
а зачем нужно,чтобы в процессе заточки лезвие ножа СКОЛЬЗИЛО???...ни разу не видел,чтобы точильный круг у мастера был полит водой или маслом...
Ответить
16 час.
Марина Николаева
Масло испортит любой точильный камень.
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13 час.

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