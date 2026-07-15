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Закон, порядок, государство

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"Слишком вольготно живется": японцы жестко прошлись по украинским беженцам

"Слишком вольготно живется": японцы жестко прошлись по украинским беженцам

Украинские беженцы в Японии столкнулись с сокращением финансовой поддержки, пишет TBS. Власти отдельных регионов пытаются сохранить поддержку, открывая кампания по сбору средств, однако японцы в ярости: лучше бы взялись за проблемы собственной страны.

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