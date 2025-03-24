Портрет Гагарина и навигация из березовых листьев: в Новом Уренгое завершается роспись стен кванториума

В Новом Уренгое (ЯНАО) подходит к завершению процесс росписи стен в кванториуме. Коридоры украсят портрет Юрия Гагарина и навигация в виде березовых листьев и почек, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
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