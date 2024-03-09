Полянский: Россия запросила на 22 марта заседание СБ ООН по Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил о том, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 22 марта 2024 года.
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