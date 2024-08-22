Новые изменения внесены в график движения поездов D3 от «Лихобор»

В связи с продолжающимися ремонтными работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры Ленинградского направления в субботу, 24 августа и в период с 26 по 29 августа изменится график движения пригородных поездов.
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