«Руководство ЦБ фактически развратило наш банковский сектор»: Глазьев

Академик РАН Сергей Глазьев в интервью Царьграду выразил мнение, что руководство Центрального банка фактически развратило банковскую сферу, лишив финансовые учреждения навыков нормальной работы, принятия рисков и инвестирования в долгосрочные проекты.
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