Тульских участников СВО смогут освободить от уголовной ответственности

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.
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