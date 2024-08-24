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Тульские новости

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Тульских участников СВО смогут освободить от уголовной ответственности

Тульских участников СВО смогут освободить от уголовной ответственности

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.

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