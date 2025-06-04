Пожар произошел на рыболовном судне «Айсберг» в Японском море

Политика как она есть

Рыболовная шхуна «Айсберг» загорелась в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николая Пирожкова.