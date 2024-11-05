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Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо стала юной прелестницей

Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо стала юной прелестницей

Семья Миллы Йовович отметила день рождения старшей дочери Эвер. В честь знаменательной даты многодетная мама опубликовала снимки девушки разных лет.

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