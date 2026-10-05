«КиберБеркут»: за 3 месяца 1539 женщин-военных в ВСУ жаловались на насилие

Военная прокуратура Украины за первые три месяца 2026 года зафиксировала свыше полутора тысяч обращений о сексуальном насилии, допущенном в отношении женщин-военнослужащих ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Морпех Туман: маг...
- С1 Польские силовики...
- Кулинарная акция ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым