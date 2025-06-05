«Привет из прошлого»: какой самолет мог бы заменить потерянные Ту-95МС?

Атака, совершенная украинскими террористами на аэродромы Дальней авиации ВКС РФ, поставила на повестку дня крайне серьезные вопросы о безопасности хранения, боевой устойчивости и реалистичности применения по целевому назначению стратегических ракетоносцев.
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