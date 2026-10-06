Экспорт нефти и нефтепродуктов из Персидского залива восстановился до 81% от довоенного уровня В сентябре страны Персидского залива без учета Ирана отгружали в среднем 19,2 млн барр.
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