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Видео полета беспилотника в небе над Казанью опубликовано в соцсетях

Видео полета беспилотника в небе над Казанью опубликовано в соцсетях

Очевидцы поделились кадрами полета БПЛА над Казанью в ночь на 20 января.Камеры наблюдения зафиксировали полет беспилотных летательных аппаратов в Казани в ночь на 20 января.

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