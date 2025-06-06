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Царьград

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Баран едва не испортил празднование Курбан-байрам в Новосибирске

Баран едва не испортил празднование Курбан-байрам в Новосибирске

Животное сбежало от продавца и покупателя. На помощь им пришли полицейские.В Новосибирске 6 июня мусульмане празднуют Курбан-байрам.

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