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Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года

Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года. Об этом 25 июля сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

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