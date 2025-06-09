Вывоз на Украину деталей для вертолетов на 400 млн рублей пресекла ФСБ

ФСБ предотвратила попытку контрабанды авиационных комплектующих за границу, в том числе на Украину. Как 9 июня 2025 года в Центре общественных связей ФСБ России, изъятые детали позволяли восстановить летную годность как минимум четырех вертолетов Ми-8 и Ми-17.
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