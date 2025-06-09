Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Зачем  намазюкали  портрет наркомана  и лакея  Горбачёва  на стене? Очнитесь  люди. Он  же  подонок  был, ненавидевши...Новый портрет Цоя...
  • Сергей
    Одновременно уничтожить главных фашистов стармера, мерца, макроню, а фашист трамп сам обосрется!!!Украина получит р...
  • Геннадий Бережнов
    В Москве расценивают эту поддержку как прямое участие западных государств в военном противостоянии. И это не оспоримо...Украина получит р...

Вывоз на Украину деталей для вертолетов на 400 млн рублей пресекла ФСБ

Вывоз на Украину деталей для вертолетов на 400 млн рублей пресекла ФСБ

ФСБ предотвратила попытку контрабанды авиационных комплектующих за границу, в том числе на Украину. Как 9 июня 2025 года в Центре общественных связей ФСБ России, изъятые детали позволяли восстановить летную годность как минимум четырех вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх