Ипотечный брокер Ракута: сиротам лучше добиваться жилья с наставником-юристом

Детям-сиротам в России зачастую приходится годами ждать выделения положенного им по закону жилья. Действовать в этом вопросе более эффективно и быстро можно при помощи наставника, который разбирается в юридических вопросах, заявил в беседе с телеканалом "360" ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
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