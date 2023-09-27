Ипотечный брокер Ракута: сиротам лучше добиваться жилья с наставником-юристом

Детям-сиротам в России зачастую приходится годами ждать выделения положенного им по закону жилья. Действовать в этом вопросе более эффективно и быстро можно при помощи наставника, который разбирается в юридических вопросах, заявил в беседе с телеканалом "360" ипотечный брокер Дмитрий Ракута.