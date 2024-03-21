В Минобороны России отчитались об уничтожении 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

Атака была пресечена около 08:00 мск, указали в ведомствеВ Министерстве обороны РФ заявили, что Киев утром пытался атаковать объекты на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
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