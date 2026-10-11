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«Провел ритуал очищения»: мужчина поймал жену с любовником и заставил их заниматься сексом на людях

«Провел ритуал очищения»: мужчина поймал жену с любовником и заставил их заниматься сексом на людях

В индийском штате Гуджарат мужчина вместе с родственниками жестоко наказал супругу, узнав о её отношениях с другим человеком .

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