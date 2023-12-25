Перед Новым годом циклон принес в Петербург морозы и снегопад

В последнюю неделю 2023 года в Санкт-Петербурге будет наблюдаться легкий мороз и местами снегопад. По данным прогноза ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 25 декабря ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, временами легкий снег при слабом ветре.