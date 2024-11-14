Два автомобиля столкнулись на Древлянке, убегать пришлось пешеходу

Неприятное произошло в районе ТРЦ, коглда один автомобиль выезжал с парковки, а другой съехал с кольца Выезжавший с парковки ТРЦ на Древлянке автомобиль помог разгрузить прицеп другому участнику движения.
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