Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам Международная организация гражданской авиации.