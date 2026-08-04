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Царьград

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Минобороны Японии признало неделимой безопасность Европы и Азии

Минобороны Японии признало неделимой безопасность Европы и Азии

Япония в "Белой книге" Минобороны утверждает, что безопасность Европы и Азии неделима. Как союзник США из НАТО, она будет следить за ситуацией в Европе, видя стратегические последствия для Индо-Тихоокеанского региона.

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