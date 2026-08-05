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Россияне завоевали все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине

Россияне завоевали все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине

В первый день Кубка мира по зимнему плаванию 2026 года, проходящего с 2 по 9 августа в Аргентине, российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях, завоевав четыре золотые медали из четырёх возможных.

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