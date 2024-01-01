«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.
Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве
Комментарии
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ОКСАНА ГОР оксана гор
Включила 1-й канал ровно на 5 минут. Поет Любовь Успенская. Боже! Ну зачем показывать всей стране это натянутое- перетянутые стр
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1 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Страшилище!
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Чучело и этого уродливого жида пинками под ср..у из России...
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1 час.
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