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Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.

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Комментарии
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ОКСАНА ГОР оксана гор
Включила 1-й канал ровно на 5 минут. Поет Любовь Успенская. Боже! Ну зачем показывать всей стране это натянутое- перетянутые стр
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1 час.
ОКСАНА ГОР оксана гор
Страшилище!
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Чучело и этого уродливого жида пинками под ср..у из России...
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1 час.

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