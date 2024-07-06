Богомаз: ВС Украины атаковали посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о частичном повреждении двух частных домов в результате нападения с применением FPV дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Белая Березка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии