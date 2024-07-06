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Богомаз: ВС Украины атаковали посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Богомаз: ВС Украины атаковали посёлок Белая Берёзка в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о частичном повреждении двух частных домов в результате нападения с применением FPV дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Белая Березка.

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