Моладзь Бабруйскага раёна прыняла ўдзел у абласной маладзёжнай дыялогавай пляцоўцы.

У рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 30-годдзю інстытута прэзідэнцтва Рэспублікі Беларусь, у Шклоўскім раёне прайшла абласная маладзёжная дыялогавая пляцоўка ´30 гадоў развіцця, стварэння і незалежнасці´.
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