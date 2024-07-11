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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Моладзь Бабруйскага раёна прыняла ўдзел у абласной маладзёжнай дыялогавай пляцоўцы.

Моладзь Бабруйскага раёна прыняла ўдзел у абласной маладзёжнай дыялогавай пляцоўцы.

У рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 30-годдзю інстытута прэзідэнцтва Рэспублікі Беларусь, у Шклоўскім раёне прайшла абласная маладзёжная дыялогавая пляцоўка ´30 гадоў развіцця, стварэння і незалежнасці´.

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