Офицер Друзенко: солдаты ВСУ перестали понимать цель боевых действий

Украинская власть отдалилась от общества и военных. Солдаты потеряли мотивацию, так как перестали понимать, за что сражаться, заявил на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы офицер ВСУ Геннадий Друзенко.
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