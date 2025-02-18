«Квартирный вопрос» в СССР и постсоветской России В предыдущей статье мы немного поговорили о «России, которую мы потеряли» и жилищных условиях подавляющего большинства населения Российской империи.
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«Квартирный вопрос» в СССР и постсоветской России В предыдущей статье мы немного поговорили о «России, которую мы потеряли» и жилищных условиях подавляющего большинства населения Российской империи.
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