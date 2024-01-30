Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Диана Мальгинова
    www.r-p-w.ru перейди по ссылке и реши для себяПутин ставит жирн...
  • Вектор
    Это да, к СВО тебя подпускать нельзя, кастрюлеголовая Анфиска.. Ни близко, ни далеко... Вонючка гадкая... Ффуу... Раз...Поражение крупней...
  • Геннадий Бережнов
    ОН даже не артист, а клоун в колоде Зеленский, Микрон!Русских ненавижу ...

Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО

Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО

Не могу не поделиться историей французского снайпера Эрвана Кастеля. Он был офицером французской армии, побывал не в одной горячей точке.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Может и не ненавидят. просто они зажаты в рамки законов, а точнее инструкций, которые зачастую противоречат Законам.
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18 час.
Марина Сковроньска
К сожалению, часто именно чиновничий аппарат становится главным препятствием для устранения несправедливости. Сотни тысяч гастарбайтеров без проблем получают российское гражданство, а настоящий патриот России в конце концов получил помощь только благодаря вмешательству неравнодушных людей.
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18 час.
виталий панов
Вот настоящий мужик! Дай бог,чтобы у него всё получилось! А так же большое спасибо тем,кто ему в этом помогает! А таких безжалостных чинуш,и их пасынков пропустить через СВО,чтобы на своей шкуре поняли,как это защищать Родину!
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18 час.

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