Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО

Anatoly Kiselev Может и не ненавидят. просто они зажаты в рамки законов, а точнее инструкций, которые зачастую противоречат Законам.

Марина Сковроньска К сожалению, часто именно чиновничий аппарат становится главным препятствием для устранения несправедливости. Сотни тысяч гастарбайтеров без проблем получают российское гражданство, а настоящий патриот России в конце концов получил помощь только благодаря вмешательству неравнодушных людей.