Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» приходится на 3 мая 2024 года Дарья ПивненкоКаждый год в третий день месяца мая православный мир отмечает пышное торжество в честь чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник».
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