Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» приходится на 3 мая 2024 года Дарья ПивненкоКаждый год в третий день месяца мая православный мир отмечает пышное торжество в честь чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник».