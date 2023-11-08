Предпринимателям Кабардино-Балкарии рассказали о финансовых мерах поддержки

Под руководством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарии Юрия Афасижева в Майском районе республики организован и проведен семинар на тему: «Финансовые инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства».
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