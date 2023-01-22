Военное обозрение

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Доспехи для детей и мечи для викингов: военно-исторический музей в городе Брюсселе

Доспехи для детей и мечи для викингов: военно-исторический музей в городе Брюсселе

Детский рыцарский доспех работы Антона Пфеффенхаузера. Здесь и далее – фотографии Королевскго музея армии и военной истории Бельгии …только смотреть будешь очами твоими.

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