Watch: Josh Hartnett stars in new Netflix thriller 'Below'

"Below," a new series starring Josh Hartnett, Mackenzie Davis and "Stranger Things" actor Charlie Heaton, is coming to Netflix in October.
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