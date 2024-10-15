Владимир Ефимов: на западе Москвы по реновации расселили более 100 домов

Программа реновации в столице началась семь лет назад. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с этого момента в Западном административном округе (ЗАО) под заселение передали 39 новостроек.
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