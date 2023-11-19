Губернатор Алтайского края презентовал достижения региона на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел презентацию региона и рассказал о реализации нацпроектов в сфере дорожного строительства, развития промышленности, сельского хозяйства и туризма.
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