Губернатор Алтайского края презентовал достижения региона на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел презентацию региона и рассказал о реализации нацпроектов в сфере дорожного строительства, развития промышленности, сельского хозяйства и туризма.