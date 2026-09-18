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Трамп запретил журналистам CNN, MSNOW и Politico появляться в Белом доме

Трамп запретил журналистам CNN, MSNOW и Politico появляться в Белом доме

Президент США Дональд Трамп запретил журналистам CNN, MSNOW и Politico появляться в Белом доме. «С этого момента я запрещаю доступ в Белый дом фейковым новостным каналам CNN, MSNOW и Politico», — написал он в Truth Social.

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