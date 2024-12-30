Академия ГПС МЧС России признана лучшим вузом ведомства

Академия является первым вузом страны, где началась подготовка специалистов с высшим образованием в области пожарной безопасности.
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