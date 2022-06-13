Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к запугиванию населения путем диверсий и терактов, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к запугиванию населения путем диверсий и терактов, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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