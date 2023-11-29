ХАМАС сообщило, что гражданин РФ был отпущен без каких-либо условий

REUTERS/Amir Cohen ХАМАС отпустило российского гражданина без каких-либо условий. Это связано с тем, что палестинское движение высоко ценит справедливую позицию Москвы, сообщил член политбюро ХАМАС в Ливане и представитель движения по международным делам Усама Хамдан.