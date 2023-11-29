РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    УЖАС!! Это так людей кинуть!!!... А куда смотрели местные власти?!! В карман нелегальному застройщику?!!В Махачкале массо...
  • Надежда Никитина
    Какая пакость.Пьяная пассажирка...
  • Вовладар Даров
    Сару на престол, достойный кандидат! Шольцу скоро подобьют второй глаз, Лавров умеет это делать!Шольца подняли на...

ХАМАС сообщило, что гражданин РФ был отпущен без каких-либо условий

ХАМАС сообщило, что гражданин РФ был отпущен без каких-либо условий

REUTERS/Amir Cohen ХАМАС отпустило российского гражданина без каких-либо условий. Это связано с тем, что палестинское движение высоко ценит справедливую позицию Москвы, сообщил член политбюро ХАМАС в Ливане и представитель движения по международным делам Усама Хамдан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх