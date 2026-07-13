Ночные холода, но до +33 днем. Какая погода будет в Алтайском крае 14 июля

В Барнауле осадков не ожидается В ближайшие дни в Алтайском крае сохранится контрастная погода: ночи будут прохладными, а днем температура по-прежнему будет подниматься до высоких значений, сообщает региональный Гидрометцентр.
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